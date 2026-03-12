Τραμπ: Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, οι ΗΠΑ βγάζουν πολλά λεφτά-Σημασία έχει να εμποδίσουμε μια κακή Αυτοκρατορία να αποκτήσει πυρηνικά

Δευτερεύον ζήτημα είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, καθώς όπως τόνισε «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Τόνισε δε, στην ανάρτησή του στο Truth Social πως «πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία για μένα, ως Πρόεδρο, έχει να εμποδίσουμε μια κακή Αυτοκρατορία, το Ιράν, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, μάλιστα, τον κόσμο. Δεν θα αφήσω ποτέ να συμβεί αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία για μένα, ως Πρόεδρο, έχει να εμποδίσουμε μια κακή Αυτοκρατορία, το Ιράν, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, μάλιστα, τον κόσμο. Δεν θα αφήσω ποτέ να συμβεί αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ