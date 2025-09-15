Τραμπ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και δεύτερο πλοίο καρτέλ ναρκωτικών της Βενεζουέλας - Τρεις νεκροί (vid)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση εναντίον πλοίου από τη Βενεζουέλα καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην επιχείρηση σκοτώθηκαν τρεις άνδρες, ενώ η επίθεση σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν δικών μου εντολών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν ΔΕΥΤΕΡΟ πλήγμα εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ ναρκωτικών ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗ για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι «σκοτώθηκαν τρεις άντρες τρομοκράτες» κατά το πλήγμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια ΔΕΥΤΕΡΗ κινητική επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του SOUTHCOM.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ. Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗ για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών. Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. ΠΡΟΣΟΧΗ — ΕΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΜΕ! Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. ΟΧΙ ΠΙΑ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!».