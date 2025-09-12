Τραμπ: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ έχει συλληφθεί - Ομολόγησε την πράξη στον πατέρα του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί.

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fox News.

Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι το άτομο βρέθηκε μέσω ενός ιερέα, ενώ βοήθησε και ο πατέρας του υπόπτου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Ουσιαστικά, κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον κατέδωσε», σημειώνοντας ότι αυτό το άτομο πήγε στον «πατέρα», ο οποίος στη συνέχεια πήγε σε έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο.

«Ο πατέρας έπεισε τον γιο», είπε χαρακτηριστικά.Ζητώντας του να διευκρινίσει, ο Τραμπ είπε ότι ο πατέρας, «δηλαδή ο πατέρας του», ενεπλάκη και του είπε «πρέπει να πάμε».«Τον οδήγησαν στο αρχηγείο της αστυνομίας και τώρα βρίσκεται εκεί».

Τόνισε δε ότι ελπίζει ότι ο ύποπτος, εάν κριθεί ένοχος, θα καταδικαστεί σε θάνατο και είπε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αρχηγείο της αστυνομίας.

«Λοιπόν, ελπίζω - φαντάζομαι ότι θα κριθεί ένοχος - και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή», είπε ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε, ο Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος, δεν το άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν».

Αργότερα στη συνέντευξη, πρόσθεσε ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιδιώξει την ποινή για τον δράστη του Κερκ.

«Στη Γιούτα, υπάρχει η θανατική ποινή και υπάρχει ένας πολύ καλός κυβερνήτης εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, ο κυβερνήτης είναι πολύ αποφασισμένος να επιβάλει τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Ερωτηθείς αν η επίθεση στον Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», μεμονωμένη περίπτωση, ο Τραμπ απάντησε ότι «φαίνεται ότι έτσι είναι».Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε παρακολουθήσει το βίντεο του θανάτου του Κερκ, αφού πολλά αποσπάσματα από την επίθεση στον Κερκ στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα να το παρακολουθήσω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, ας το θέσω έτσι. Δηλαδή, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το παρακολουθήσω, δεν ήθελα, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι έτσι.»

CNN: Ο ένοχος συνελήφθη και ανακρίνεται

Σύμφωνα με το CNN, ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Το άτομο εξακολουθεί να ανακρίνεται από την Παρασκευή το πρωί, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα New York Times, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, αναφέροντας ότι ένας άνδρας συνελήφθη γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα από την αστυνομία της πολιτείας της Γιούτα και την τοπική αστυνομία. Ο ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του υπόπτου, καθώς εξακολουθούν να διερευνούν στοιχεία και να εκτελούν εντάλματα έρευνας.

Ομολόγησε στον πατέρα του ο δράστης

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του ότι ήταν ο δράστης.

Ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και δήλωσε ότι κρατούσε τον γιο του μέχρι να μπορέσει να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.

Ο ύποπτος κατονομάστηκε ως Τάιλερ Ρόμπινσον, σύμφωνα με το NBC News, που επικαλείται πέντε ανώτερους αξιωματούχους της αστυνομίας που γνωρίζουν την υπόθεση. Ο Ρόμπινσον γεννήθηκε το 2003 και κατάγεται από τη Γιούτα, προσθέτουν οι αξιωματούχοι.