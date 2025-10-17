Τραμπ: Ο Μαδούρο δεν τολμά να τα βάλει με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δεν θέλει να «μπλέξει σε μπελάδες» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλέστηκε τρεις πηγές, σύμφωνα με το οποίο ο αμερικανικός στρατός κρατούσε δύο επιζώντες σε πλοίο του Ναυτικού, έπειτα από επιδρομή εναντίον φερόμενου ως πλοίου μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο ακόμη άτομα.

Η επίθεση της Πέμπτης ήταν η πιο πρόσφατη σε μια εκστρατεία που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ εναντίον μιας «ναρκοτρομοκρατικής» απειλής που, όπως υποστηρίζει, προέρχεται από τη Βενεζουέλα και συνδέεται με τον Μαδούρο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με αναφορές ότι ο Μαδούρο είχε προσφέρει «τα πάντα» - περιλαμβανομένων των φυσικών πόρων της χώρας, μέλους του ΟΠΕΚ— για να επιτύχει συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Τα έχει προσφέρει όλα. Έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να τα βάλει με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πρόσθεσε ακόμη ότι πρόσφατη αμερικανική επιδρομή στόχευσε ένα πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, στο πλαίσιο της εντατικοποιημένης εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν δημοσίευμα του Reuters ότι από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους δύο επιζώντες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση στις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη F-35, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες.