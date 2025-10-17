Ο αμερικανικός στρατός κρατά δύο επιζώντες πάνω σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μετά τη διάσωσή τους από ύποπτο σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο επλήγη από αμερικανικό πλήγμα που σκότωσε δύο άλλους, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης την Παρασκευή.

Η αποκάλυψη, που δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, εγείρει το ενδεχόμενο οι επιζώντες από το πλήγμα της Πέμπτης να είναι οι πρώτοι αιχμάλωτοι πολέμου σε μια σύγκρουση που έχει κηρύξει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενάντια σε μια «ναρκοτρομοκρατική» απειλή, την οποία, όπως λέει, εκπέμπει η Βενεζουέλα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σκάφος που επλήγη την Πέμπτη βυθίστηκε και πιθανώς ήταν ημι-υποβρύχιο - τύπος σκάφους που μοιάζει με υποβρύχιο και χρησιμοποιείται από διακινητές ναρκωτικών για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Πριν από την επιχείρηση της Πέμπτης, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά ύποπτων ναρκωτικών σκαφών ανοικτά της Βενεζουέλας δεν είχαν αφήσει γνωστούς επιζώντες, και τα βίντεο που παρουσίασε η διοίκηση Τραμπ έδειχναν σκάφη να καταστρέφονται.

Η διοίκηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα προηγούμενα πλήγματα σκότωσαν 27 άτομα, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους νομικούς εμπειρογνώμονες και Δημοκρατικούς νομοθέτες, οι οποίοι αμφισβητούν κατά πόσον αυτά συμμορφώνονται με τους νόμους του πολέμου.

Τα πλήγματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της στρατιωτικής συγκέντρωσης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μαχητικά F-35, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες, καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξουσιοδότησε τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας, ενισχύοντας τις εικασίες στο Καράκας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.