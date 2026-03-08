Τραμπ: Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν θα αντέξει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα αντέξει για πολύ» αν δεν λάβει πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο Τραμπ στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν θα το κάνει αυτό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να χρειαστεί να επιστρέψουμε σε πέντε χρόνια και να κάνουμε ξανά το ίδιο πράγμα ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Τραμπ για Ιράν: Προειδοποιεί ότι μπορεί να μην μείνει κανείς ηγέτης ζωντανός

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πόλεμος να τερματιστεί μόνο εφόσον καταστραφούν πλήρως οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και εξουδετερωθεί η πολιτική και στρατιωτική της ηγεσία.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει άνευ αντικειμένου οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, εφόσον σκοτωθούν οι βασικοί ηγέτες του Ιράν και αποδεκατιστεί η στρατιωτική του ηγεσία.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο, ίσως να μην υπάρχει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”».

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις αυτές έρχονται να εντείνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας τα σενάρια για κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση αναφορικά με το αν θα έστελνε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι δεν θέλει να μιλήσει για αυτό και ότι μια τέτοια επιχείρηση θα τους αποτελείωνε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Έχουμε εξουδετερώσει τα 44 πολεμικά πλοία του ναυτικού τους. Έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, κάθε αεροσκάφος. Έχουμε καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων τους. Οι πύραυλοι πλέον δεν εκτοξεύονται σχεδόν καθόλου. Έχουμε επίσης πλήξει πολύ σκληρά τις εγκαταστάσεις παραγωγής όπου κατασκευάζουν τους πυραύλους. Η δυνατότητά τους στα drones έχει μειωθεί δραστικά».

«Ο στρατός τους είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Θα μπορούσαμε να πλήξουμε τον ίδιο τον στρατό πολύ σκληρά, αλλά ίσως το κάνουμε, ίσως και όχι. Δεν έχουμε λάβει ακόμη αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με τις δηλώσεις του από το Air Force One:

