Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας την περασμένη εβδομάδα και συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκάλυψε την Παρασκευή η New York Times, επικαλούμενη πολλούς ανθρώπους με γνώση του θέματος.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχέδια για μια τέτοια συνάντηση, η οποία - αν πραγματοποιούνταν - θα ήταν η πρώτη στην ιστορία μεταξύ του αυταρχικού ηγέτη της Βενεζουέλας και ενός Αμερικανού προέδρου.

Η αποκάλυψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας έρχεται καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να χρησιμοποιεί πολεμική ρητορική απέναντι στη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της διπλωματίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει τον Μαδούρο ως έναν μη νόμιμο ηγέτη, ο οποίος ηγείται μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών γνωστής ως Cartel de los Soles, κατηγορία που το Καράκας αρνείται.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση βομβαρδίζει φερόμενες ως βάρκες διακίνησης ναρκωτικών που προέρχονται από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια πρακτική που Δημοκρατικοί, ακαδημαϊκοί και ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε τις προηγούμενες απειλές του ότι θα αρχίσει να βομβαρδίζει χερσαίους στόχους.

«Η ξηρά είναι πιο εύκολη, αλλά αυτό θα αρχίσει πολύ σύντομα», είπε στους δημοσιογράφους.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας, που χειρίζεται όλα τα αιτήματα Τύπου της κυβέρνησης, απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.