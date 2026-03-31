Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν το σκέφτεται καν» το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία είναι κρίσιμα ώστε να αποτραπεί η ταχεία ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Ξέρω απλώς ότι είναι τόσο βαθιά θαμμένα που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε» να τα προσεγγίσει, δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στα περσινά αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν όπου εκτιμάται ότι φυλάσσονται τα αποθέματα.

«Βρίσκονται πολύ βαθιά… Ακόμη και χωρίς πόλεμο, δεν έχουν καταφέρει να τα φτάσουν. Οπότε… είναι αρκετά ασφαλή. Αλλά θα πάρουμε μια απόφαση», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι δεν είναι έτοιμος «ακόμα» να εγκαταλείψει τις προσπάθειες για να εξαναγκαστεί το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, παρά ανάρτησή του στο Truth Social που άφηνε να εννοηθεί ότι οι σύμμαχοι πρέπει να το κάνουν μόνοι τους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ επανέλαβε την ενόχλησή του ότι άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν στείλει στρατιωτικά μέσα για να συμμετάσχουν στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν. Ωστόσο, είπε ότι προς το παρόν δεν αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από την επιχείρηση.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, όχι ακόμα όμως. Αλλά οι χώρες πρέπει να μπουν και να το αναλάβουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, αλλά θα πρέπει να μπουν και να κάνουν τη δική τους δουλειά», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

«Εγώ θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να πάρουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν όπως υποτίθεται ότι πρέπει. Ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο και όλοι είναι απαίσιοι. Οπότε αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το αρπάξουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή, γιατί η χώρα [το Ιράν] έχει αποδεκατιστεί», είπε. «Ας έρθουν να το πάρουν. Ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι και μόνοι τους».

