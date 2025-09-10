Συνεδριάζουν οι ηγέτες ΕΕ - Ουκρανίας

Με ανάρτησή του στο Truth Social και χρησιμοποιώντας τη λέξη «ξεκινάμε», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στις πρωτοφανείς επιθέσεις από ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

«Τι συμβαίνει; Η Ρωσία παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ξεκινάμε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Πυρετός» διαβουλεύσεων ΕΕ - Ουκρανίας στον απόηχο της ρωσικής επίθεσης

Την ίδια στιγμή, στην αναζήτηση κοινού βηματισμού αλλά και νέων μέσων θωράκισης απέναντι στην κλιμακούμενη προκλητικότητα της Ρωσίας αναζητούν Βρυξέλλες και Κίεβο, στον απόηχο των πρωτοφανών επιθέσεων από ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, είχε επικοινωνία με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ.

«Στις σημερινές μου συνομιλίες... έλαβα όχι μόνο εκφράσεις αλληλεγγύης προς την Πολωνία, αλλά πάνω απ' όλα προτάσεις για συγκεκριμένη υποστήριξη της αεροπορικής άμυνας της χώρας μας», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης ότι η αντίδραση στην παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα.

Η Πολωνία κατέρριψε drones στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη, με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Τα drones καταρρίφθηκαν, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα» ανέφερε η Εσθονή αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτό που συνέβη στην Πολωνία αλλάζει τα δεδομένα. Πρέπει να αντιδράσουμε με μεγάλη σφοδρότητα», είπε. «Η Ρωσία κλιμακώνει σκόπιμα την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί».

Η Κάλας τόνισε επίσης την ανάγκη να «προχωρήσουμε με περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας».

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) που εκφωνεί σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Ως προς το Ισραήλ, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά των «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνηση Νετανιάχου και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για μια ήπειρο ενιαία και ειρηνική», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της στο Στρασβούργο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσε την Ευρώπη να «διεκδικήσει την ανεξαρτησία της» απέναντι σε μια «νέα παγκόσμια τάξη που θα βασίζεται στην ισχύ». «Η νοσταλγία δεν αποτελεί πλέον επιλογή», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν ενώπιον των ευρωβουλευτών.

«Είναι απλώς αδύνατο να περιμένουμε ήσυχα να περάσει η καταιγίδα», πρόσθεσε. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο στον οποίο πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίσημες είτε ανοιχτά εχθρικές προς αυτήν. Γι' αυτό είπε ότι «θα πρέπει να αναδυθεί μια νέα Ευρώπη», που θα είναι σε θέση να αναλάβει την άμυνα και την ασφάλειά της, τον έλεγχο των τεχνολογιών και των ενεργειών που θα τροφοδοτήσουν τις οικονομίες της και να επιλέγει συνεργασίες με συμμάχους παλιούς και νέους.

Στην ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθόρισε τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τους μήνες που έρχονται, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει τεράστιες γεωπολιτικές και στρατηγικές προκλήσεις.

Ξεκινώντας από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και συγκεκριμένα από τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι, μαζί με την Ουκρανία και εταίρους της, θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Παιδιών της Ουκρανίας. «Κάθε παιδί που απήχθη, πρέπει να επιστραφεί», δήλωσε.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Η ελευθερία της Ουκρανίας είναι η ελευθερία της Ευρώπης», συνέχισε η Φον Ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως «όλοι έχουμε δει τι εννοεί η Ρωσία με τον όρο «διπλωματία». Ο Πούτιν αρνείται να συναντήσει τον πρόεδρο Ζελένσκι» και «την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό drones και βαλλιστικών πυραύλων σε μία μόνο επίθεση».

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, η ΕΕ πρέπει να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις», είπε, προαναγγέλλοντας ένα 19ο πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στο ρωσικό «σκιώδη στόλο» και σε τρίτες χώρες.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για την Ουκρανία», είπε η Φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι «κανείς δεν την έχει βοηθήσει όσο η Ευρώπη», με σχεδόν 170 δισ. ευρώ στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας μέχρι στιγμής, αλλά «θα χρειαστούν περισσότερα». Είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια «νέα λύση» για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας και αυτή η λύση είναι μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η πολεμική οικονομία του Πούτιν δεν θα σταματήσει - ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν. Αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ετοιμότητα 2030», το οποίο θα μπορούσε να αποδεσμεύσει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, και στο πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι πλέον έτοιμο να παράσχει 150 δισεκατομμύρια ευρώ για κοινές προμήθειες. «Δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ήδη υποβάλει αίτηση. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε πλήρη ισχύ. Αυτά είναι καλά νέα», τόνισε.

Επικοινωνία Τραμπ - Ναβρότσκι

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά την κατάρριψη των ρωσικών drones από την Πολωνία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ θα έχει αργότερα μέσα στην Τετάρτη επικοινωνία με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Λευκός Οίκος παρακολουθούν τις αναφορές από την Πολωνία και υπάρχει σχέδιο ο Πρόεδρος Τραμπ να μιλήσει με τον Πρόεδρο Ναβρότσκι σήμερα» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε τη «ρωσική επιθετικότητα» και υπογράμμισε πως το NATO ήταν και παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χέιλι, είχε συνάντηση με τους ομολόγους του από Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

«Μετά τις σημερινές συζητήσεις μας, ζήτησα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία», τόνισε ο Χέιλι.

Για «μυθεύματα» κάνει λόγο η Ρωσία

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε προηγουμένως το υπουργείο Άμυνας της χώρας διαψεύδουν αποτελεσματικά αυτό που χαρακτήρισε ως «μύθους» σχετικά με ρωσικά drones που εισέβαλαν σκόπιμα στο πολωνικό έδαφος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα drones του είχαν πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για να χτυπηθούν στόχοι στην Πολωνία.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με την Πολωνία του για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.