Τραμπ για Ιράν: Νικήσαμε, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε ακόμα 

Καινούργιες προειδοποιήσεις προς το καθεστώς του Ιράν έστειλε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στις ΗΠΑ και καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ υποστήριξε, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χέπρον του Κεντάκι, πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη νικήσει τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν, προσθέτοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους. «Ποτέ δεν είναι σωστό να δηλώνεις νωρίς ότι νίκησες. Αλλά, νικήσαμε» είπε ο Τραμπ.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 58 ιρανικά πολεμικά πλοία από την αρχή του πολέμου.

«Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι;» είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο».

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν.