Υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα αυξήσουν την παραγωγή τους

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα ανακοινώσουν σύντομα αύξηση της παραγωγής τους, εν μέσω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

«Πιστεύω ότι θα δείτε να ανακοινώνουν όλες ότι αύξησαν την παραγωγή, ξέρετε, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες», λόγω της αύξησης των τιμών και «σε απάντηση για τις ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπέργκαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «είναι εύλογο» να αναμένει ότι η Βενεζουέλα θα συμβάλει επίσης στην αύξηση με 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.