Το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν «για όσο χρειαστεί»

Ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπός του, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Εμείς ως στρατός είμαστε προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε την εκστρατεία για όσο χρειαστεί», είπε.

Νωρίτερα ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ότι «δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα» να πλήξει ο στρατός στο Ιράν και επανέλαβε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».