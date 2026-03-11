Τραμπ για Ιράν: Εξοντώσαμε δύο φορές την ηγεσία του - Θα μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ έχουν «εξοντώσει δύο φορές την ηγεσία του Ιράν» από την αρχή του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αναφορά του Τραμπ έρχεται μετά από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ κατά την πρώτη μέρα του πολέμου και ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα για τον τραυματισμό του γιου του και διαδόχου του στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζντάμπα Χαμενεΐ, που φέρεται ότι έχει τραυματιστεί από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Σε δηλώσεις που έκανε σε αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης και σημείωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει 28 ιρανικά πλοία που έθεταν νάρκες» στον Περσικό Κόλπο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις τιμές του πετρελαίου -που έχουν λάβει την ανιούσα από την αρχή του πολέμου-, ο Τραμπ είπε πως «οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σύντομα».

Το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι εξαγωγές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του στρατηγικού κόμβου για την παγκόσμια ενέργεια έχουν ουσιαστικά σταματήσει από τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τεχεράνη προειδοποίησε την Τετάρτη πως η παγκόσμια αγορά πρέπει να προετοιμάζεται για τιμές πετρελαίου που θα φτάσουν τα 200 δολάρια ανά βαρέλι, από 92 δολάρια ανά βαρέλι για το Brent στα σημερινά επίπεδα.