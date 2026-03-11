Πεζεσκιάν: Τερματισμός του πολέμου μόνο με αναγνώριση «νόμιμων δικαιωμάτων», αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

 

ΙΡΑΝ
ΗΠΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΑΣΟΥΝΤ ΠΕΖΕΣΚΙΑΝ
