Πεζεσκιάν: Τερματισμός του πολέμου μόνο με αναγνώριση «νόμιμων δικαιωμάτων», αποζημιώσεις και διεθνείς εγγυήσεις

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026