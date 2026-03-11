Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις επιθέσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν σε αμερικανικό έδαφος, καθώς το FBI προειδοποίησε για πιθανές επιθέσεις ιρανικών drones στην δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ABC.

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι το Ιράν μπορεί να εντείνει τις αντιποίνες του με επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος, ο Τραμπ απάντησεστους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ανησυχώ». Το FBI προειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές της Καλιφόρνιας ότι το Ιράν μπορεί να ανταποδώσει τις αμερικανικές επιθέσεις εκτοξεύοντας drones στη δυτική ακτή.

«Πρόσφατα λάβαμε πληροφορίες ότι, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας drones και συγκεκριμένα εναντίον μη προσδιορισμένων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», ανέφερε το FBI σε μια προειδοποίηση που διανεμήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ABC.

«Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της υποτιθέμενης επίθεσης».

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι το Ιράν και οι εκπρόσωποί του θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις ΗΠΑ με επιθέσεις ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.