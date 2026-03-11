Α. Κόστα: Ζωτικής σημασίας η ενεργειακή συνεργασία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν είναι «πιο σημαντική από ποτέ», καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλονίζει τις διεθνείς αγορές, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την επίσκεψή του στο Μπακού.

«Με τον πόλεμο στο Ιράν να κλονίζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η ενεργειακή συνεργασία μας είναι πιο σημαντική από ποτέ», είπε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Αζέρο πρόεδρο, Ιλχάμ Αλίεφ.

Το Αζερμπαϊτζάν, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία στον Καύκασο – στα βορειοδυτικά του Ιράν – και σημαντικός εξαγωγέας υδρογονανθράκων, έχει ήδη διαδραματίσει «κομβικό ρόλο» στις προσπάθειες της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού εφοδιασμού της, συμπλήρωσε ο Κόστα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν επίσης τρόπους για την εμβάθυνση των σχέσεών τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Αλίεφ τόνισε πως το Αζερμπαϊτζάν «εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοβούνται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό και θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να επιδιώξει διαφοροποίηση των πηγών της και ενίσχυση των συνεργασιών της.