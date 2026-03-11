Ιράν: Σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ αποκαλεί «Σατανά» τον Ντόναλντ Τραμπ
shutterstock
shutterstock

Ιράν: Σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ αποκαλεί «Σατανά» τον Ντόναλντ Τραμπ

11/03/2026 • 23:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
11/03/2026 • 23:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αποκάλεσε σήμερα «Σατανά» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποσχέθηκε πως η Τεχεράνη θα καταστρέψει το Ισραήλ.

«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιάχια Ραχίμ Σαφαβί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

«Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε ο Σαφαβί.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΡΑΝ
ΗΠΑ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διαβάστε Περισσότερα