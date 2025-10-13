Τραμπ για Ερντογάν: Όταν στο ΝΑΤΟ έχουν πρόβλημα μαζί του, με παίρνουν τηλέφωνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τα εγκωμιαστικά του λόγια για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτή τη φορά πριν την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μία από τις τέσσερις εγγυήτριες δυνάμεις, μαζί με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ.



«Ο Ερντογάν διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι αφήνει να εννοηθεί. Έχει κερδίσει πολλές συγκρούσεις, αλλά δεν θέλει να του αποδοθούν τα εύσημα. Θέλει να τον αφήσουν ήσυχο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο ομόλογό του.

Trump on Erdogan:



Erdogan has one of the most powerful armies in the world. He is much more powerful than he lets known.



He won many conflicts but he does not want any credit. He wants to be left alone.



He’s a tough cookie, but he’s my friend and always there when I need him.… pic.twitter.com/L18J6QbMt3 — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

«Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι. Όταν το ΝΑΤΟ έχει προβλήματα μαζί του, με καλούν. Μιλάω στον Ερντογάν και ποτέ δεν απογοητεύει. Είναι καταπληκτικός. Σ' ευχαριστώ για τη φιλία σου. Σε ευχαριστώ πολύ και δώσε χαιρετίσματα στην όμορφη σύζυγό σου» πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν απείλησε να ματαιώσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο για τη Γάζα λόγω Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται ότι, ένταση προκλήθηκε στο παρασκήνιο της διεθνούς συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν η ενδεχόμενη παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας και του Ιράκ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ακύρωσε προσωρινά την πτήση του προς την Αίγυπτο, διαμηνύοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο αν παραστεί ο Ισραηλινός ηγέτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu, αλλά και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης Hurriyet και TGRT Haber, το προεδρικό αεροσκάφος της Τουρκίας άλλαξε πορεία ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για το Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ο Ερντογάν ενημερώθηκε πως ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει.

Το αεροσκάφος άρχισε να εκτελεί κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Μόλις έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παρευρεθεί, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να συνεχιστεί η πτήση και να πραγματοποιηθεί η προσγείωση στην Αίγυπτο.

Η κίνηση του Ερντογάν υπογράμμισε την κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο όπου η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί ως ηγετική φωνή υπέρ των Παλαιστινίων στον μουσουλμανικό κόσμο.

Παράλληλα, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε το Κάιρο και την Ουάσινγκτον ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο σε περίπτωση παρουσίας του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ιράκ «αμετακίνητη και αποφασιστική».

Τελικά, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παραστεί.