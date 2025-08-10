Τραμπ: Διορίζει την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μπρους αναπληρώτρια πρεσβευτή στον ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο μέσω Truth Social ότι διορίζει την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Τάμι Μπρους, νέα αναπληρώτρια πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Η Τάμι Μπρους βρισκόταν στη θέση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αφότου ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έκανε «φανταστική δουλειά».

Η 62χρονη Τάμι Μπρους υπερασπίστηκε σθεναρά διάφορες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, από τις πολιτικές για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης ως τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τη δράση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF).

Υπήρξε σχολιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, για πάνω από είκοσι χρόνια, ενώ είναι επίσης συγγραφέας βιβλίων που καταφέρονται εναντίον ιδίως των δημοκρατικών.