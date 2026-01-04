Τραγωδία στην Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί - Έφηβοι στην πλειονότητά τους τα θύματα

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ταυτοποίησε 16 ακόμη άτομα από τα 40 που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της Ελβετίας.

Μεταξύ των ταυτοποιημένων ατόμων περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί, δύο Ιταλοί, ένα άτομο με υπηκοότητα από Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την αστυνομία του Βαλαί, ενώ δεν δόθηκαν ονόματα.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής 24 από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο ορεινό θέρετρο Κραν Μοντανά, στη νότια Ελβετία.

Η νεότερη ηλικία που έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι μια 14χρονη Ελβετή, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και δύο 15χρονες Ελβετές.

Δέκα από τα άλλα πτώματα που ταυτοποιήθηκαν την Κυριακή ήταν έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταξύ των νεκρών ταυτοποιήθηκαν επίσης δύο Ελβετοί άνδρες ηλικίας 20 και 31 ετών και ένας Γάλλος υπήκοος ηλικίας 39 ετών.

Οι αρχές υπόσχονται επίσπευση της διαδικασίας, τονίζοντας ότι προσπαθούν να αποφύγουν λάθος πληροφορίες για νεκρούς ή αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Ποινική έρευνα κατά των ιδιοκτητών του Constellation

Οι ιδιοκτήτες του μακάβριου πλέον κέντρου Constellation, το ζευγάρι Moretti από την Κορσική, βρίσκεται υπό ποινική έρευνα γιαα ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.