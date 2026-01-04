Τραγωδία στην Ελβετία: Καταγγελία ότι η έξοδος κινδύνου στο μπαρ ήταν πάντα κλειδωμένη

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η ποινική έρευνα για τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά που καταστράφηκε από μια φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκύπτει από μαρτυρίες ότι η έξοδος κινδύνου του καταστήματος ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη και εμπρησμό, μετά από μια φρικτή πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα και τραυμάτισε 119.

Η πυρκαγιά στο Le Constellation ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ του καταστήματος, όταν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας έβαλαν φωτιά σε μια οροφή καλυμμένη με μονωτικό αφρό.

Συγκλονιστικά βίντεο έδειξαν τους θαμώνες, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν το πάρτι καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας κρίσιμα δευτερόλεπτα κατά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου» αφού αποκαλύφθηκε ότι οι διασκεδάζοντες στριμώχτηκαν σε μια στενή σκάλα για να ξεφύγουν από τις φλόγες και τον τοξικό καπνό στο υπόγειο.

Ωστόσο, σε μια σημαντική εξέλιξη, χθες υποστηρίχθηκε ότι υπήρχε μια άλλη πιθανή οδός διαφυγής μέσω μιας εξόδου κινδύνου στο υπόγειο, αλλά ότι αυτή ήταν πάντα κλειδωμένη.

Η 31χρονη Αντρέα, μια μπάρμαν που εργάζεται αλλού στο θέρετρο, αλλά ήταν τακτική πελάτισσα του Le Constellation, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Υπήρχε μια είσοδος που χρησίμευε και ως έξοδος. Και υπήρχε μια έξοδος κινδύνου. Αλλά όποτε ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη.

Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι κάποια στιγμή τα πράγματα θα πήγαιναν στραβά.

Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε, οι περισσότεροι ανέβαιναν στο θερμοκήπιο. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Μέσα υπήρχε ένας καναπές μπροστά από την πόρτα και έξω υπήρχαν αντικείμενα που είχαν πεταχτεί ατημέλητα».