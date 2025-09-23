Τουσκ: Ανοίγουν πάλι τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Τα συνοριακά περάσματα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν ξανά τα μεσάνυχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία αυτό το μήνα ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών ασκήσεων που διεξάγει η Ρωσία στη Λευκορωσία.

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πολεμικές ασκήσεις «Zapad» (Δύση) εντάθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας τη νύχτα της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου.

«Η ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων μειώνει – αν και δεν μπορώ να πω ότι εξαλείφει – διάφορες απειλές και, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών αεροπορικών εταιρειών και σιδηροδρόμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αυτό έχει επιτελέσει τον σκοπό του», δήλωσε ο Τουσκ στην κυβέρνηση.

«Εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις».