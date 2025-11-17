Το τουρκικό δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone στην Οδησσό - Οι Ουκρανοί «βλέπουν» τη Ρωσία πίσω από το πλήγμα (vid)

Ρωσικό drone χτύπησε τη Δευτέρα ένα δεξαμενόπλοιο με τουρκική σημαία και το τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνία για εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της περιοχής.

Σύμφωνα με τη New York Times, το MT Orinda επλήγη κατά την εκφόρτωση υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) στο λιμάνι Ιζμαΐλ, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας. Και τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε.

During a nighttime Russian attack on Izmail in the Odesa region, a Turkish liquefied gas vessel was damaged, Euronews reports.



Romanian authorities are evacuating residents of a nearby village due to the risk of an explosion. pic.twitter.com/2gi0IazFCn — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025

Η Ρωσία έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα με drone, πυραύλους και πυροβολικό την περιοχή της Οδησσού — ιδιαίτερα τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας — από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής σχεδόν πριν από τέσσερα χρόνια. Η Μόσχα δεν σχολίασε άμεσα τη Δευτέρα.

Οι ουκρανικές αρχές δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στο τάνκερ, ωστόσο ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Κίπερ, δήλωσε ότι ρωσικά drone έπληξαν την Οδησσό τη νύχτα, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές σε αρκετές πόλεις. Η επίθεση προκάλεσε πολλαπλές πυρκαγιές και ζημιές σε αδιευκρίνιστο αριθμό εμπορικών πλοίων, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Το Ιζμαΐλ, που βρίσκεται σε εκβολή της Μαύρης Θάλασσας, αποτελεί μέρος του δικτύου λιμανιών ζωτικής σημασίας για τις ουκρανικές εισαγωγές και εξαγωγές. Με τη Ρωσία να συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές υποδομές, ο Ζελένσκι επιδιώκει να διασφαλίσει επαρκείς εισαγωγές φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ότι ένα πλοίο που μετέφερε υγραέριο υπέστη ζημιές κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

After a Russian attack damaged a vessel with LNG in the Odesa region, Romania had to evacuate its border village. Russia’s brutal escalation of terror threatens not only Ukraine but also our neighbors. This underscores the urgency of collective pressure on Moscow to end the war. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2025

Ο ίδιος έγραψε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ότι η επίθεση ανάγκασε τις αρχές της Ρουμανίας να διατάξουν την εκκένωση ενός παραμεθόριου χωριού, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εκκενώνεται χωριό στη Ρουμανία

Η επαρχία Τούλτσεα της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ουκρανικό λιμάνι του Ισμαηλίου.

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν και οι ρουμανικές αρχές προχωρώντας στην εκκένωση του χωριού Πλαούρου αφού οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το χωριό.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δίκτυο Digi24, από 100 έως 150 κάτοικοι του Πλαούρου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Ισμαήλ στην όχθη του Δούναβη, απομακρύνονται προληπτικά.

🇷🇴 Romania evacuates village near Ukraine after Russian drone hits LNG tanker



Residents near Plauru were evacuated after a Russian drone strike in Ukraine’s Izmail area set fire to the Turkish-flagged LNG tanker ORINDA, carrying around 4,000 tons of liquefied gas, Euronews… pic.twitter.com/yNidsVTFaV — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2025

Ο δήμαρχος της περιοχής Τουντόρ Τσερνέγκα δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους «σπίτι με σπίτι» και προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση των ζώων, λόγω του κινδύνου μεγάλης έκρηξης.