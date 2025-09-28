Τουρκία: Συνελήφθη ο βαρόνος των media Τζινέρ - Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία Τουργκάι Τζινέρ και την κατάσχεση ορισμένων εταιρειών του επιχειρηματικού του ομίλου Ciner Group, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της εξόρυξης, στο πλαίσιο έρευνας για την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Can Holding, η οποία αγόρασε τηλεοπτικά κανάλια από τον όμιλο Ciner.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν την κατάσχεση των εταιρειών της Can Holding στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και οργανωμένο έγκλημα.

Η Can Holding απέκτησε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, όπως τα Habertürk, Show TV και Bloomberg HT, από τον όμιλο Ciner στα τέλη του περασμένου έτους.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε ανακοίνωσή της, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο Anadolu, ότι η εξαγορά των καναλιών θεωρείται ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος και ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Τουργκάι Τζινέρ την Κυριακή.

Η ίδια ανακοίνωση πρόσθεσε ότι το κράτος διόρισε επιτρόπους (διαχειριστές) για την Park Holding του Τζινέρ, καθώς και για τις συνδεδεμένες εταιρείες AFC Import Export Tourism, Zeyfa Import Export και Silopi Electric Production Inc.

Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν επίσης για δέκα στελέχη εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το πρακτορείο Reuters προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Τουργκάι Τζινέρ μέσω των Ciner Group και Park Holding, αλλά κανείς από τις εταιρείες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.