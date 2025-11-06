Τουρκία: Στην αστυνομία οδηγήθηκαν έξι δημοσιογράφοι ως ύποπτοι για την υπόθεση Ιμάμογλου

Στη Γενική Ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκαν έξι γνωστοί Τούρκοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής επικοινωνίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να καταθέσουν σε σχέση με την υπόθεση του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια συνοδεία αστυνομικών κατόπιν εντάλματος της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να απολογηθούν με την ιδιότητα του υπόπτου για τις κατηγορίες της «δημόσιας διάδοσης ψευδών πληροφοριών» και της «βοήθειας σε εγκληματική οργάνωση», στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση Ιμάμογλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των δημοσιογράφων.

Πρόκειται για τους δημοσιογράφους Ρουσέν Τσακίρ, Ασλί Αϊντιντασμπάς, Σαμπάν Σεβίντς, Μπατουχάν Τσολάκ, Σονέρ Γιαλτσίν και ο συντονιστής επικοινωνίας του CHP Γιαβούζ Ογχάν.