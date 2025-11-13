Τουρκία: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Γεωργία

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια της συντριβής του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία, όπου 20 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Οι επιθεωρήσεις και έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.



Το αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη την Τρίτη, αποτελεί το χειρότερο στρατιωτικό δυστύχημα της χώρας από το 2020.



Σύμφωνα με το υπουργείο, η επίσημη έκθεση θα καθορίσει τα αίτια, ενώ διευκρινίστηκε ότι το αεροσκάφος δεν μετέφερε πυρομαχικά στην τελευταία του πτήση.



Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα συντήρησης 10 ατόμων για τα τουρκικά F-16, τα οποία είχαν συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Νίκης στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και το πλήρωμα πτήσης και εξοπλισμό συντήρησης.



Η τελευταία ραδιοεπικοινωνία με το αεροσκάφος καταγράφηκε 40 λεπτά πριν από τη συντριβή, ενώ το μαύρο κουτί – που περιέχει τον καταγραφέα πτήσης (FDR) και τον καταγραφέα φωνής πιλοτηρίου (CVDR) – έχει μεταφερθεί στην Άγκυρα για ανάλυση.



Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο στόλος των C-130 της Τουρκίας, αν και γενικά αξιόπιστος, είναι παλαιός και χρειάζεται ανανέωση, ενώ θεωρούν πιθανή την εκδοχή τεχνικής αστοχίας.



Το υπουργείο υπενθύμισε ότι πέρυσι υπεγράφη συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 αεροσκαφών C-130J, τα οποία θα υποβληθούν σε εκσυγχρονισμό και συντήρηση.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και τέθηκε ξανά σε υπηρεσία το 2022, έπειτα από εκτενή αναβάθμιση. Από τότε χρησιμοποιούνταν τακτικά και συντηρούνταν κανονικά, με την τελευταία επιθεώρησή του να έχει γίνει πριν από έναν μήνα.

Μετά το δυστύχημα, η Άγκυρα ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις του στόλου των 18 C-130 της χώρας, έως ότου ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις ασφαλείας.