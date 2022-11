Γυναίκα πυροδότησε τη βόμβα στην Κωνσταντινούπολη

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της γυναίκας, που χαρακτηρίζεται ύποπτη τρομοκρατίας για την οργάνωση της επίθεσης με τον εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη στην πολυσύχναστη τουριστική οδό Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη, έχουν εξαπολύσει οι τουρκικές αρχές.

«Μια γυναίκα βομβιστής καμικάζι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη» ανακοίνωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι. «Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», συμπλήρωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε «το περιστατικό ερευνάται και γίνονται οι απαραίτητες αξιολογήσεις. Μέχρι στιγμής, έχουμε χάσει 6 άτομα, εκ των οποίων τα 4 στο σημείο της επίθεσης. Έχουμε 81 τραυματίες» και εξέφρασε την πεποίθηση πως Θα φτάσουμε στο τέλος πολύ σύντομα» και «όποιος βρίσκεται από πίσω, θα λογοδοτήσει».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για βομβιστική επίθεση που προκλήθηκε από δέμα που αφέθηκε στο σημείο, αναφέροντας ότι ερευνάται ο ρόλο μιας γυναίκας, ύψους περίπου 1,65, καθώς έχει απαθανατιστεί να αφήνει κάτι ύποπτο στο σημείο όπου σημειώθηκε νωρίτερα η έκρηξη. Μάλιστα μετέδωσαν εικόνες με τη γυναίκα που θεωρείται ύποπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, υπήρξαν πυροβολισμοί στην περιοχή Σισχανέ που είναι κοντά στην οδό Ιστικλάλ όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή κατέφυγε στα καταστήματα της περιοχής για να σωθεί. Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρα.

Ερντογάν: «Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν»

«Οι προσπάθειες να νικήσουμε την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω της τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και χθες και όπως θα αποτύχουν ξανά αύριο», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου, μετά την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη που οδήγησε στο θάνατο 6 ατόμων και στον τραυματισμό ακόμα 81, βάσει του τελευταίου απολογισμού που ανακοινώθηκε στις 8 το βράδυ.

Μιλώντας από την Ινδονησία, όπου βρίσκεται για τη διάσκεψη των G20 είπε ότι «οι λαοί μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει», προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» σε αυτήν.

«Εύχομαι το έλεος του Θεού στους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στη βομβιστική επίθεση στην οδό Ιστικλάλ. Οι προσπάθειες για την κατάληψη της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους μέσω της τρομοκρατίας δεν θα λειτουργήσουν. Όλα τα στοιχεία θα αποκαλυφθούν και οι δράστες θα τιμωρηθούν» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όσον αφορά το είδος της επίθεσης σημείωσε πως «θα ήταν λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι αρχικές πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι μυρίζει τρομοκρατία».

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν ανακοίνωσε ότι όλοι οι κρατικοί θεσμοί και οργανισμοί διεξάγουν ταχεία, σχολαστική και αποτελεσματική έρευνα σχετικά με την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη.

Η αρμόδια τουρκική αρχή RTUK επέβαλε απαγόρευση στην τηλεοπτική κάλυψη της έκρηξης, περίπου μία ώρα μετά, ενώ παράλληλα, απαγορεύτηκε η αναμετάδοση ειδήσεων σχετικά με το περιστατικό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν ανέφερε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση δημοσίευσης με επιστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με την έκρηξη.

Τονίζοντας ότι η απαγόρευση μετάδοσης ειδήσεων έγινε για να αποτραπούν δημοσιεύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φόβο, πανικό και αναταραχή στην κοινωνία και που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Σε αυτή τη διαδικασία, καλούμε τα ΜΜΕ να είναι υπεύθυνα, να μην βασίζονται σε περιεχόμενο παραπληροφόρησης που προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να λαμβάνουν ως βάση τις δηλώσεις των αρμοδίων αρχών» σημείωσε.

Το χρονικό της επίθεσης

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 81 τραυματίες - από 53 που αναφέρονταν νωρίτερα - είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης που συγκλόνισε το κέντρο της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από κατάστημα στον πολυσύχναστο πεζόδρομο της λεωφόρου Ιστικλάλ (Μεγάλη Οδός του Πέραν) στη συνοικία Μπέγιογλου και ασθενοφόρα έσπευσαν επί τόπου. Oι άνθρωποι έφυγαν τρέχοντας από το σημείο της δυνατής έκρηξης, όπως ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες.

Το τουρκικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσαν αρχικά ότι τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά.

Υπήρχαν ωστόσο από την αρχή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα άτομο να φτάνει μπροστά στο κατάστημα και στη συνέχεια να γίνεται η έκρηξη.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», ανέφερε νωρίτερα σε μήνυμά του στο Twitter ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια, επισημαίνοντας ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 16:20 (τοπική ώρα, 15:20 ώρα Ελλάδας).

Ένας δημοσιογράφος του Reuters είδε ένα ελικόπτερο να πετάει στην περιοχή κοντά στην Πλατεία Ταξίμ, αλλά και αρκετά ασθενοφόρα.

«Όταν άκουσα την έκρηξη πέτρωσα, οι άνθρωποι πάγωσαν, ενώ κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Τότε, άρχισαν να τρέχουν μακριά. Τι άλλο μπορούσες να κάνεις», δήλωσε ο 45χρονος Μεχμέτ Ακους, ένας εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στην Ιστικλάλ.

«Οι συγγενείς μου με πήραν στο τηλέφωνο. Ξέρουν ότι εργάζομαι στην Ιστικλάλ. Τους διαβεβαίωσα ότι είμαι καλά», είπε ο ίδιος.

Ο σταθμός της αστυνομίας Κασίμπασα που βρίσκεται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δήλωσε στο Reuters ότι όλα τα πληρώματα των αστυνομικών βρίσκονται στο σημείο, χωρίς ώστόσο να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αξιωματικοί της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο της έκρηξης, ενώ σύμφωνα με το Anadolu, η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη.

Παρά το γεγονός ότι η αιτία της έκρηξης δεν έχει προσδιοριστεί, η Κωνσταντινούπολη, αλλά και άλλες τουρκικές πόλεις έχουν στο παρελθόν γίνει στόχοι των Κούρδων αποσχιστών, ενόπλων ισλαμιστών, αλλά και άλλων ομάδων.