Τουρκία: Επιβλήθηκε περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περιορισμό της πρόσβασης των χρηστών σε φωτογραφίες και βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέβαλαν οι τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με το τουρκικά ΜΜΕ, η αρμόδια αρχή επιτήρησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Τουρκία επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς σε όλες τις αναφορές που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής εκδήλωσης για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκειται για μια ενέργεια που ουσιαστικά απαγορεύει τη χρήση κοντινών βίντεο και φωτογραφιών από την έκρηξη και τα επακόλουθά της. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο στο Twitter και σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως βίντεο, είναι περιορισμένη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει επιβάλει παρόμοιες απαγορεύσεις στο παρελθόν, μετά από επιθέσεις και ατυχήματα.

Σύμφωνα με το netblocks.org τα δεδομένα του δικτύου επιβεβαιώνουν τον περιορισμό των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε πολλούς παρόχους διαδικτύου στην Τουρκία, σήμερα, Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, μετά από μια φονική έκρηξη στην οδό Ιστικλάλ στο Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

Οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο δείχνουν ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας Twitter, Instagram, Facebook, YouTube και ορισμένοι διακομιστές Telegram είναι επί του παρόντος περιορισμένες.

Το μέτρο εφαρμόστηκε αρχικά στον κορυφαίο πάροχο δικτύου Turk Telekom και στη συνέχεια επεκτάθηκε για να καλύψει τους περισσότερους μεγάλους παρόχους Διαδικτύου.

Οι μετρήσεις λαμβάνονται από ένα αρχικό σύνολο 50 πλεονεκτημάτων σε όλη τη χώρα και επιβεβαιώνουν τις αναφορές χρηστών για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

