Τουρκία: Kατηγορίες για διαφθορά σε βάρος του Ιμάμογλου - Εισαγγελέας ζητά κάθειρξη 2.000 ετών

Κατηγορίες για διαφθορά απήγγειλε Τούρκος εισαγγελέας εις βάρος 402 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Το κατηγορητήριο αποτελείται από 3.900 σελίδες.

#SONDAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek:



İBB İddianamesinde şüpheli sayısı 402; İddianame 3900 sayfadan oluşuyor... pic.twitter.com/Ej5Qi7wYCa — The Turkish Post (@turkishpostnet) November 11, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στον φάκελο υπάρχουν 105 προφυλακιστέοι, 170 υπό δικαστική κράτηση και 75 εντάλματα σύλληψης.

Μάλιστα, φέρεται να ζητείται ποινή για τον Ιμάμογλου με κατηγορίες για δωροδοκία, νοθεία δημοσίων διαγωνισμών, απάτη σε βάρος του δημοσίου και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αφορά μια περίοδο 10 ετών.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τούρκος εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση ζητά ποινή άνω των 2.000 ετών φυλάκισης για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου.



Επίσης, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ρο κατηγορητήριο για διαφθορά αφορά σε περίοδο 10 ετών, αλλά και ότι διαπιστώθηκαν ζημίες 160 δισ. τουρκικών λιρών για το κράτος