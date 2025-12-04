Τουρκία: Ανακοίνωσε πως ξεκινά να κατασκευάζει δικό της υποβρύχιο

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του πρώτου εγχώριου υποβρυχίου (MILDEN), προσθέτοντας ότι η Άγκυρα ολοκλήρωσε επίσης την πρώτη πώληση ενός πολεμικού πλοίου κορβέτας, καθώς υπέγραψε συμφωνία με τη Ρουμανία.

Η Τουρκία, η οποία έχει αυξήσει την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας και έχει μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ανάδοχοι έχουν ξεκινήσει την κατασκευή του εγχώριου αντιτορπιλικού TF-2000, το οποίο θα αποτελεί μέρος του προγραμματισμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεροπορικής άμυνας «Steel Dome».

Στην εβδομαδιαία ενημέρωσή του, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ASFAT, η οποία λειτουργεί υπό τη δικαιοδοσία του, υπέγραψε συμφωνία με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας για την εξαγωγή μιας ελαφράς κορβέτας Akhisar, σηματοδοτώντας την πρώτη πώληση αυτού του είδους από την Τουρκία σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

«Μετά την κατασκευή του πρώτου τμήματος του αντιτορπιλικού TF-2000 στο ναυπηγείο της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου δοκιμαστικού τμήματος του εθνικού υποβρυχίου (MİLDEN) στο ναυπηγείο του Γκολτσούκ», πρόσθεσε.