Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την εκλογική του νίκη σε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο δεύτερος του είπε ότι θέλει να βρουν κάποια λύση για τα F-16 ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος του τόνισε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να οδηγηθεί σε συμφωνία με τη Σουηδία για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ.

«Μίλησα με τον Ερντογάν. Τον συνεχάρην. Θέλει ακόμα να βρούμε κάτι για τα F-16. Του είπα ότι θέλαμε να συμφωνήσουμε με τη Σουηδία, οπότε ας το κάνουμε αυτό. Και έτσι θα είμαστε ξανά σε επαφή μεταξύ μας», δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για το Ντελαγουέαρ.

«Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον πρόεδρο Ερντογάν για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του.

Συγχαίροντας τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εκλογική του επιτυχία, ο Πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την ευχή τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ευοίωνα για τον τουρκικό λαό.

Σημειώνοντας την αυξανόμενη σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ ενόψει των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε κάθε τομέα κατά τη νέα περίοδο.», είχε αναφέρει νωρίτερα για την επικοινωνία τους η Τουρκική προεδρία.

