Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν: Δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρη τηλεφωνικά τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την επανεκλογή του, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεσμεύτηκαν να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και την περιφερειακή συνεργασία.

President Vladimir Putin of Russia called President @RTErdogan to congratulate him on his election success.



Congratulating President Recep Tayyip Erdoğan on his reelection, President Putin expressed his wish for the election results to be auspicious for the Turkish people.



