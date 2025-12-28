Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Στάρμερ: «Συζητήσαμε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ», λέει ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι είχε μια «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι προβλέπεται για σήμερα

Παράλληλα, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».