Ο Σ. Κρήτας στα Μακεδονικά Νέα

Με περισσότερα από 450.000 αιγοπρόβατα θανατωμένα από την αρχή της επιδημίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική στη χώρα μας. Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Σπυρίδων Κρήτας, μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα κάνει λόγο για μια διαφαινόμενη πρόσκαιρη μείωση στα κρούσματα, η οποία ωστόσο μπορεί να είναι πλασματική και όπως τονίζει δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Τι αναφέρει για τα μέτρα πρόληψης και βιοασφάλειας, καθώς και για το θέμα των εμβολίων.