Τηλεφωνική επικοινωνία του Ζελένσκι με τον Στάρμερ για τον πόλεμο και τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι μίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι οι δύο άνδρες μοιράζονται τις ίδιες απόψεις σχετικά με την ανάγκη μιας συμφωνίας ειρήνης που θα μπορέσει «να διαρκέσει πραγματικά».

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I am grateful for the support. We share the same view on the need for a truly lasting peace for Ukraine and on the danger of Russia’s plan to reduce everything to discussing the impossible.



Clear steps are needed, as well as maximum… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μία σειρά τηλεφωνημάτων κατά τις προηγούμενες ημέρες με τους συμμάχους του Κιέβου.

Τα τηλεφωνήματα αυτά έγιναν μετά από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα και την ανακοίνωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου.

Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που ανάρτησε στο Χ το Σάββατο ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας, αναφέροντας ότι «οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που θα φέρουν την ειρήνη. Πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε λύση χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου θα είναι αντίθετη προς την ειρήνη.

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι σημειώνει τα εξής:

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές αποφάσεις που μπορούν να φέρουν την ειρήνη. Οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι εναντίον μας, οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα αποφάσεις εναντίον της ειρήνης. Δεν θα επιτύχουν τίποτα. Είναι αποφάσεις που δεν έχουν καμία προοπτική. Είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και όλοι χρειαζόμαστε πραγματική και γνήσια ειρήνη. Ειρήνη που θα είναι σεβαστή».