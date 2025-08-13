Ο εφιάλτης της Ουκρανίας είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα αξιοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, για να εμφανιστεί ως υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης, επιβάλλοντας μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου που θα προδίδει το Κίεβο.

Γι’ αυτό ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και βασικοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν τη συνάντηση προετοιμασίας με τον Τραμπ την Τετάρτη, προκειμένου να χαράξουν «κόκκινες γραμμές» που ελπίζουν ότι θα αποτρέψουν τον Πούτιν από το να εκμεταλλευτεί μια συμφωνία με τον Τραμπ ως ευκαιρία ανασυγκρότησης και συνέχισης του κύριου στόχου του - όχι απλώς την κατάληψη ενός τμήματος της ανατολικής Ουκρανίας, αλλά την καταστροφή ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού ουκρανικού κράτους.

Πέρα από τις αναμενόμενες έντονες συζητήσεις για τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή ουκρανικών εδαφών από τις ρωσικές δυνάμεις, το Κίεβο θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η Μόσχα θα πληρώσει για την καταστροφή αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει προκαλέσει και θα επιστρέψει τα 20.000 απαχθέντα παιδιά, μαζί με τους αιχμαλώτους πολέμου.

Κυρίως, η Ουκρανία θέλει μια συμφωνία με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι μια διευθέτηση που θα επιτρέψει απλώς στον Τραμπ και τον Πούτιν να συνεργαστούν για την επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που θα έδινε στον Πούτιν τη δυνατότητα να ενισχύσει τη χώρα του για νέες επιθέσεις.

Η ατμόσφαιρα στο Κίεβο είναι επιφυλακτική ως προς τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα.



«Δεν περιμένω καμία πρόοδο από αυτή τη σύνοδο κορυφής. Ο Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον τελικό του στόχο να καταστρέψει την Ουκρανία. Το μόνο στο οποίο μπορεί να συμφωνήσει είναι μια κατάπαυση του πυρός που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την καταστροφή μας», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Reuters: Ο Ζελένσκι υποστηρίζει πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Τρίτη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντίθετα, κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις», έγραψε στο X, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία.

«Σε τέτοιες συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειληθεί η ενότητα του κόσμου».

Στο πεδίο των μαχών

Σημειώνεται πως ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές σημείωσαν ότι ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ' αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Bloomberg: Έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία EE - Τραμπ - Ζελένσκι την Τετάρτη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζει Ντι Βανς, θα συμμετάσχει επίσης στη συνδιάλεξη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνίλιους.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για την κατάργηση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη λύση.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα παραχωρήσει έδαφος για να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας.

WSJ: Ουκρανία και Ευρώπη αντιτίθενται στο σχέδιο Πούτιν για κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες κατέθεσαν κοινή πρόταση προς την Ουάσιγκτον, απορρίπτοντας το σχέδιο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση πυρός με αντάλλαγμα την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο συζητήθηκε σε συνάντηση με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντι. Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον σύμβουλο Στιβ Γουίτκοφ.

Προβλέπει κατάπαυση πυρός πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ανταλλαγή εδαφών μόνο σε αμοιβαία βάση και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και η πιθανή ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: AP /Evgeniy Maloletka

Σύμφωνα με τον Βανς, οι ΗΠΑ εργάζονται για την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε ως απάντηση στη ρωσική πρόταση που, όπως μετέφεραν Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, προέβλεπε κατάπαυση πυρός με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από περίπου το ένα τρίτο της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει.

Το υπόλοιπο μέτωπο θα «πάγωνε» στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Μόσχα διεκδικεί.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι απέρριψε το ρωσικό σχέδιο ως «πρόταση να συζητάμε το αδύνατο», τονίζοντας ότι «η Ουκρανία δεν θα παραδώσει τη γη της». Παράλληλα, ζήτησε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της ρωσικής οικονομίας.

Η κοινή ανακοίνωση των Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι κάθε διπλωματική λύση πρέπει να διασφαλίζει τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης, συνδυάζοντας «ενεργή διπλωματία, στήριξη προς το Κίεβο και πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του παράνομου πολέμου».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι μια «εύθραυστη κατάπαυση πυρός» θα ωφελούσε μόνο τη Ρωσία, παγιώνοντας τις εδαφικές της κατακτήσεις. Αντιτίθενται στην παραχώρηση πόλεων όπως το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ διότι θα συνιστούσε στρατηγικό κέρδος για τον Πούτιν χωρίς ουσιαστικό αντάλλαγμα.

Η ευρωπαϊκή θέση παραμένει σαφής: καμία απόφαση για το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς τη συμμετοχή της, ενώ θα συνεχίσουν την παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στο Κίεβο, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν.