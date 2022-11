«Θρίλερ» με τον πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία

Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Παρά το γεγονός ότι το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικής κατασκευής, το Assosiated Press μεταδίδει ότι ο πύραυλος ήταν αντιαεροπορικός που εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τζο Μπάιντεν που σημείωσε ότι είναι απίθανο το ενδεχόμενο η έκρηξη χτες στην Πολωνία να μην οφείλεται σε πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία, επικαλούμενος τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ήδη συνεδρίασαν εκτάκτως οι G7, ενώ για σήμερα στις 11 το πρωί (ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας στο πλαίσιο ενεργοποίησης του άρθρου 4 της Συμμαχίας.

Στη συνεδρίαση των επτά, εκτός από τους αρχηγούς ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Καναδά και Ιαπωνίας, ήταν παρόντες επίσης οι ηγέτες της Ισπανίας, της Ολλανδίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα κράτη που συμμετείχαν, πλην Ιαπωνίας, είναι μέλη του NATO, όπως και η Πολωνία.

Ρωσική αποστολή στον ΟΗΕ: Απόπειρα να προκληθεί στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας

Στο μεταξύ, η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη θέση της περί «προβοκάτσιας», αυτή τη φορά δια στόματος του επικεφαλής της μόνιμης αποστολής της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

«Υπάρχει μια απόπειρα να προκληθεί άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, η οποία θα έχει επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι στον λογαριασμό του στο Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια».

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η έκρηξη σε πολωνικό έδαφος έδειξε ότι η Δύση πλησιάζει σε έναν άλλο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Έκκληση του Πεκίνου για ηρεμία

Η Κίνα από την πλευρά της απηύθυνε σήμερα Τετάρτη έκκληση για «ηρεμία» μετά από τη φονική πυραυλική επίθεση σε πολωνικό χωριό κοντά στα σύνορα με την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ ανέρε σε τακτική ενημέρωση: «Υπό την τρέχουσα κατάσταση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να παραμείνουν ήρεμα και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κατάστασης».

Η Βαρσοβία ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού διαβούλευσης δυνάμει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, θα προεδρεύσει στην «έκτακτη συνεδρίαση» των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ατλαντικής συμμαχίας, η οποία θα είναι αφιερωμένη στις φονικές εκρήξεις στην Πολωνία χθες Τρίτη, η οποία αποδόθηκε σε ρωσικούς «αδέσποτους» πυραύλους, επιβεβαίωσε χθες Τρίτη αργά το βράδυ η εκπρόσωπός του.

Το άρθρο 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει πως κάθε κράτος μέλος μπορεί να εγείρει ζήτημα απειλής για την ασφάλειά του και να ζητήσει από τους συμμάχους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Διπλωμάτης δήλωσε στο Reuters πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ενεργήσει με προσοχή, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται χρόνος για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο χωριό Σεβόντοφ της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη το απόγευμα της Τρίτης.

Δημοσιεύματα σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης απέδωσαν την έκρηξη σε ρωσικούς πυραύλους, στον απόηχο του μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που είχαν εξαπολύσει νωρίτερα οι δυνάμεις της Μόσχας σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα επικοινώνησε τηλεφωνικά απόψε με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο της πολωνικής προεδρίας. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Ντούντα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει «συνάντηση συντονισμού (σήμερα) Τετάρτη με τους ηγέτες της ΕΕ» που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μπαλί, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον πολωνό πρωθυπουργό Ματέους Μοραβιέτσκι.

Ο κ. Μισέλ διαβεβαίωσε τον κ. Μοραβιέτσκι για την «πλήρη ενότητα και αλληλεγγύη της ΕΕ» και την «υποστήριξη» της στη Βαρσοβία μετά τις πληροφορίες —που είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες— για θανάτους στην πολωνική επικράτεια μετά τις εκρήξεις «αδέσποτων» ρωσικών πυραύλων.

Η Πολωνία αυξάνει τη στρατιωτική της ετοιμότητα

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιότρ Μίλερ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στη Βαρσοβία, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση ανεβάζει το επίπεδο ετοιμότητας του στρατού ως απάντηση στην έκρηξη που έγινε κοντά στα σύνορά της με την Ουκρανία. Μιλώντας στις κάμερες, ο Mίλερ επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές πολωνικών μέσων ενημέρωσης και συνεργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, δήλωσε η εκπρόσωπος Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Αντριέν Γουάτσον.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν νωρίτερα και οι δηλώσεις εκπροσώπου του Πενταγώνου. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα», δήλωσε ο Πάτρικ Ράιντερ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Πολωνίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Είμαι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλους συμμάχους», ανέφερε σε tweet.

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στο Twitter σημείωσε: «Ανησυχία επικρατεί από τις αναφορές για έκρηξη στην Πολωνία, μετά από μια μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση σε πόλεις της Ουκρανίας. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και το ισχυρότερο μήνυμα υποστήριξης και αλληλεγγύης προς την Πολωνία και τους Ουκρανούς φίλους μας. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, τους εταίρους μας και τους συμμάχους.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δεν ανέφερε τι επρόκειτο να συζητήσει η κυβερνητική επιτροπή, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τόνιζαν ότι η συνάντηση σχετίζεται με έκρηξη που αναφέρθηκε στα πολωνικά σύνορα με την Ουκρανία.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Πολωνίας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη στο Πρεβόμντοφ, χωριό στα ανατολικά.

Θραύσματα πυραύλου

Πολωνός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη και η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται. Ο ρεπόρτερ του πολωνικού ραδιοφώνου ZET, που αρχικά είχε γράψει ότι «αδέσποτοι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία», ανέφερε στο Twitter ότι η έκρηξη προκλήθηκε από θραύσματα πυραύλου που πιθανότατα καταρρίφθηκε.

Ο Γκερζέφσκι έγραψε: «Οι πηγές μου στις υπηρεσίες λένε ότι αυτό που έπληξε το Πρεβόμντοφ είναι πιθανότατα τα θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας».

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022

«Ουκρανική άμυνα» ή «λανθασμένα δεδομένα»

Νωρίτερα, το πολωνικό Radio Lublin μετέδωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στο εργοστάσιο ξήρανσης σιτηρών περίπου στις 15.40, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, είναι πιθανό η ουκρανική άμυνα να κατέρριψε τον πύραυλο και να άλλαξε την τροχιά πτήσης ή οι Ρώσοι να εισήγαγαν λανθασμένα τα δεδομένα, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να προκαλέσει το πλήγμα.

Η Ρωσία σφυροκοπούσε πόλεις σε όλη την Ουκρανία με πυραύλους την Τρίτη, σε επιθέσεις που το Κίεβο ανέφερε ότι ήταν το βαρύτερο κύμα πυραυλικών επιθέσεων σε σχεδόν εννέα μήνες πολέμου.

Ζελένσκι: Πολύ σημαντική κλιμάκωση

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις αναφορές «πολύ σημαντική κλιμάκωση», προσθέτοντας ότι απαιτείται δράση.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022

Για σκόπιμα χτυπήματα έκανε λόγο ο Ουκρανός αξωματούχος Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Γερμανία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Πολωνία και βρίσκεται σε επαφή με τη Βαρσοβία και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ.

«Οι σκέψεις μου είναι με την Πολωνία, τον στενό μας σύμμαχο και γείτονα», έγραψε η Μπέρμποκ στο Twitter.

My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

Τα συλλυπητήριά του «στα αδέρφια μας τους Πολωνούς», εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Άρτις Πάμπρικς. «Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους, αλλά και εδάφη του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία.

Η Λετονία στέκεται πλήρως με τους Πολωνούς φίλους και καταδικάζει αυτό το έγκλημα», ανέφερε ο Πάμπρικς σε μήνυμά του στο Τwitter.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Αντίδραση υπήρξε και από την κυβέρνηση της Εσθονίας μετά από την πτώση των δύο πυραύλων στην Πολωνία.

«Τα τελευταία νέα από την Πολωνία είναι άκρως ανησυχητικά. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις με την Πολωνία και άλλους συμμάχους. Η Εσθονία είναι έτοιμη να αμυνθεί κάθε σπιθαμή εδαφών του ΝΑΤΟ. Είμαστε στο πλευρό των πολύ κοντινών συμμάχων μας, της Πολωνίας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.