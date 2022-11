AP: Αντιαεροπορικός πύραυλος από την Ουκρανία έπεσε στην Πολωνία

Αντιαεροπορικός ήταν ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου σύμφωνα με το AP που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι επικαλούνται α πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, σύμφωνα με ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.



A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez