Τρεις μέρες μετά την έντονη αντιπαράθεση Τραμπ–Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η ομάδα του Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλερί Ζαλούζνι, πρώην αρχηγό του στρατού.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση της αντιπαράθεσης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, καθισμένος σε έναν παρακείμενο καναπέ. Τώρα, η ομάδα του Βανς και άλλοι στο περιβάλλον του Τραμπ φαινόταν ότι διερευνούσαν πιθανές εναλλακτικές για τον «ανεπιθύμητο» τότε Ζελένσκι.

Η ομάδα του Βανς «δοκίμασε διάφορα διπλωματικά και άλλα κανάλια» για να επικοινωνήσει με τον Ζαλούζνι, δήλωσε μια από τις τρεις πηγές με γνώση των προσπαθειών, που μίλησαν στον Guardian.

Ο Ζαλούζνι, μετά από διαβούλευση με τον αρχηγό του προσωπικού του Ζελένσκι, αρνήθηκε να δεχθεί την κλήση.

Το περιστατικό αντικατοπτρίζει το πολιτικό τεντωμένο σχοινί που περπατά ο Ζαλούζνι από τότε που ο Ζελένσκι τον απέλυσε από τη θέση του αρχηγού του στρατού τον περασμένο Φεβρουάριο και τον έστειλε στο Λονδίνο. Από τη μία, έχοντας συνηθίσει να εργάζεται μέσα σε αυστηρή στρατιωτική ιεραρχία, ο Ζαλούζνι παραμένει πιστός στην κυβέρνηση που υπηρετεί. Από την άλλη, πολλοί – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό – τον βλέπουν ως τον φυσικό επόμενο πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πιέζουν να ξεκινήσει μια πολιτική εκστρατεία.

Δεν έχουν προγραμματιστεί εκλογές στην Ουκρανία, με την ψήφο να είναι νομικά και τεχνικά αδύνατη όσο η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο. Ακόμη και οι πιο σφοδροί εσωτερικοί αντίπαλοι του Ζελένσκι δεν υποστηρίζουν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας τώρα, και από την καταστροφική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, οι σχέσεις με τον Τραμπ έχουν επίσης βελτιωθεί.

Ωστόσο, όλοι στην Ουκρανία γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα η πολιτική θα επιστρέψει. Και όταν αυτό συμβεί, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ζαλούζνι, που ηγήθηκε της επιτυχημένης απώθησης της ρωσικής επίθεσης στις αρχές του πολέμου, είναι ο μόνος υποψήφιος που θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για τον Ζελένσκι.