Τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας

Δύο αδέρφια ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών και οι γονείς τους σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα σε ένα χωριό στη βόρεια περιοχή Σούμι, δήλωσε την Τρίτη ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

«Χθες το βράδυ, ο εχθρός χτύπησε σκόπιμα ένα κτίριο κατοικιών με ένα επιθετικό drone στο χωριό Τσερνετσίνα», έγραψε ο Χριχόροφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

In Sumy region an entire family has been killed by Russia.



Drone strikes hit Chernechyn, resulting in 5 deaths.



One house totally collapsed and rescuers retrieved the bodies of parents and their kids aged 4 and 6. pic.twitter.com/i6VgbMb6rv — Tim White (@TWMCLtd) September 30, 2025

Πρόσθεσε ότι τα σώματα της οικογένειας ανασύρθηκαν κάτω από τα ερείπια.

Οι ρωσικές δυνάμεις εμπλέκονται σε έναν μακρύ, σκληρό πόλεμο κατά μήκος της πρώτης γραμμής στην ανατολική και νότια Ουκρανία, αλλά έχουν επίσης προσπαθήσει να αποκτήσουν ερείσματα σε περιοχές όπως το Σούμι, το οποίο συνορεύει με την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.