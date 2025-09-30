Τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας
Τετραμελής οικογένεια σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας

30/09/2025 • 09:11
Δύο αδέρφια ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών και οι γονείς τους σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα σε ένα χωριό στη βόρεια περιοχή Σούμι, δήλωσε την Τρίτη ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ.

«Χθες το βράδυ, ο εχθρός χτύπησε σκόπιμα ένα κτίριο κατοικιών με ένα επιθετικό drone στο χωριό Τσερνετσίνα», έγραψε ο Χριχόροφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πρόσθεσε ότι τα σώματα της οικογένειας ανασύρθηκαν κάτω από τα ερείπια.

Οι ρωσικές δυνάμεις εμπλέκονται σε έναν μακρύ, σκληρό πόλεμο κατά μήκος της πρώτης γραμμής στην ανατολική και νότια Ουκρανία, αλλά έχουν επίσης προσπαθήσει να αποκτήσουν ερείσματα σε περιοχές όπως το Σούμι, το οποίο συνορεύει με την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

