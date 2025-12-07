Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ εξαπέλυσε το Σάββατο μια ολομέτωπη επίθεση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική της μεταψυχροπολεμικής εποχής, κατηγορώντας ονομαστικά πρώην προέδρους και στρατηγούς, ενώ δήλωσε ότι η εποχή του αμερικανικού «ουτοπικού ιδεαλισμού» έχει τελειώσει.

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας στο ετήσιο Φόρουμ Άμυνας Ρέιγκαν, παρουσίασε μια νέα στρατιωτική στρατηγική με επίκεντρο το δυτικό ημισφαίριο, απαίτησε από τους συμμάχους να υπερασπιστούν μόνοι τους τον εαυτό τους και υιοθέτησε πιο συμφιλιωτική στάση απέναντι στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα σχόλιά του υπογράμμισαν τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που δημοσιεύθηκε αργά την Πέμπτη και προϊδέασαν για την επερχόμενη στρατηγική του Πενταγώνου, η οποία θα καθορίσει τις παγκόσμιες προτεραιότητες των ενόπλων δυνάμεων.

«Τέλος στον ιδεαλιστικό ουτοπισμό», είπε. «Έναρξη του ρεαλισμού χωρίς αυταπάτες».

Η ομιλία του υπουργού Πολέμου αποκάλυψε μια κυβέρνηση που κινείται προς μια πολιτική αναγνώρισης ζωνών επιρροής υπό την ηγεσία μεγάλων δυνάμεων - της Κίνας στον Ειρηνικό, των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο και γενικότερα της Ευρώπης - αν και έκανε μόνο μια φευγαλέα αναφορά στη Ρωσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να «αποσπώνται από την οικοδόμηση δημοκρατίας, τον παρεμβατισμό, τους αόριστους πολέμους, την αλλαγή καθεστώτων, την κλιματική αλλαγή, το 'woke' ηθικολογικό κήρυγμα και την αναποτελεσματική οικοδόμηση εθνών», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αντίθετα, θα θέσουμε τα πρακτικά, απτά συμφέροντα του έθνους μας σε πρώτη προτεραιότητα».

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου χρησιμοποίησε επίσης το φόρουμ που επικεντρώνεται στη βιομηχανία άμυνας για να περιγράψει με μεγαλύτερη σαφήνεια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ για στρατηγική επανατοποθέτηση πιο κοντά στην πατρίδα.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω μιας στρατιωτικής εκστρατείας στην Καραϊβική, η οποία έχει βυθίσει περισσότερες από 20 μικρές βάρκες που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά και έχει σκοτώσει περίπου 80 ανθρώπους. Η κυβέρνηση έχει πει ότι καταπολεμά «ναρκο-τρομοκράτες», αν και ορισμένοι νομοθέτες και ειδικοί το έχουν καταγγείλει ως παράνομο.

Ο Χέγκσεθ υπαινίχθηκε επίσης ότι ο στρατός θα εμπλακεί περισσότερο στην επιτήρηση των συνόρων με το Μεξικό. «Θα ασφαλίσουμε τα σύνορα, εν μέρει εκπαιδεύοντας και εξοπλίζοντας μονάδες ειδικά για αποστολές συνοριακής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ξηράς, θαλάσσης και αέρος», είπε.

Ενώ οι αμυντικές στρατηγικές των τελευταίων ετών έχουν επικεντρωθεί στην αποτροπή της Κίνας, ο Χέγκσεθ πρότεινε ότι η επερχόμενη στρατηγική θα ακολουθήσει πιο ήπια προσέγγιση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και αυτή η κυβέρνηση επιδιώκουν μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις σεβασμού με την Κίνα», είπε. Οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν μια πολιτική «σεβασμού της ιστορικής στρατιωτικής ανάπτυξης που [η Κίνα] πραγματοποιεί», πρόσθεσε, ενώ το Πεντάγωνο «διατηρεί μια καθαρή και ρεαλιστική εκτίμηση του πόσο ταχεία, ισχυρή και ολιστική υπήρξε η στρατιωτική τους ενίσχυση».