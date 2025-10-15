Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Αν δεν τηρήσετε τη συμφωνία θα ξαναρχίσουν οι μάχες στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνωρίζει ότι η Χαμάς δεν έχει επιστρέψει ακόμη την πλειονότητα από τα 28 σώματα νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, λέει: «Η απελευθέρωση αυτών των 20 [ζωντανών] ομήρων ήταν υψίστης σημασίας».

Σχολιάζοντας τις εκτελέσεις αρκετών δεκάδων κατοίκων της Γάζας από τη Χαμάς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι συνεργάστηκαν με το Ισραήλ, ο Τραμπ δηλώνει: «Ό,τι συμβαίνει με τη Χαμάς – θα τακτοποιηθεί γρήγορα».

Η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες».

Σε ερώτηση εάν οι στόχοι της Χαμάς είναι αθώοι πολίτες, ο Τραμπ απαντά: «Κάνω έρευνα για αυτό… Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και άλλα».

Επικαλείται τη μεγάλη διεθνή υποστήριξη που έχει λάβει το σχέδιό του για τη Γάζα. «Θέλουν να συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Τώρα που το Ιράν δεν αποτελεί πρόβλημα».

Χαμάς: Δεν βρίσκουμε τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων

Η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Τετάρτης στο Ισραήλ δύο ακόμη σορούς ομήρων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σορών που έχει επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες σε εννέα. Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση άφησε να εννοηθεί ότι οι παραδόσεις σταματούν προσωρινά, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των υπολοίπων.

H Jerusalem Post σε δημοσίευμά της αναφέρει, ότι μετά και τη χθεσινή παράδοση, απομένουν 19 σοροί να επιστραφούν. Τις προηγούμενες ημέρες η Χαμάς είχε παραδώσει τέσσερις σορούς τη Δευτέρα και τρεις την Τρίτη - μεταξύ αυτών και μία που ανήκε σε Παλαιστίνιο - και δύο επιπλέον την Τετάρτη.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ανέφερε ότι «απαιτείται εκτεταμένη προσπάθεια και εξειδικευμένος εξοπλισμός» για να εντοπιστούν και να ανακτηθούν τα λείψανα των υπολοίπων ομήρων. Η τρομοκρατική οργάνωση υποστήριξε ακόμη ότι έχει παραδώσει όλους τους επιζώντες ομήρους καθώς και όσα λείψανα έχει καταφέρει να εντοπίσει μέχρι τώρα, προσθέτοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς αυτούς. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην Jerusalem Post ότι «η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά πού βρίσκονται τα λείψανα τουλάχιστον μέρους των ομήρων που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί». Ισραηλινές πηγές προειδοποιούν πως η υπομονή της κυβέρνησης απέναντι στις τακτικές καθυστέρησης της Χαμάς εξαντλείται.

Παράλληλα, οι μεσολαβητές εκτιμούν ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας, που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των σορών. Για τον σκοπό αυτόν προβλέπεται η σύσταση διεθνούς ομάδας εργασίας, ενώ αιγυπτιακή ομάδα έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις εντοπισμού και ανάσυρσης των νεκρών ομήρων.

Καθυστερούν οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο

Στο μεταξύ σύμφωνα με την Jerusalem Post, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ισραήλ και τη Χαμάς δεν έχουν ξεκινήσει και δεν θα ξεκινήσουν έως ότου επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Ομάδες διαπραγματευτών στην Αίγυπτο συζητούν επί του παρόντος μεθόδους για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 21 δολοφονημένων ομήρων, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

«Η Χαμάς... πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας ως μέρος της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η δουλειά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ», αφού η Χαμάς παραβίασε την προθεσμία των 72 ωρών που είχε τεθεί για την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, από την αιχμαλωσία στη Γάζα.

«Η δεύτερη φάση ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ!!!» έγραψε, αναφερόμενος στην επόμενη φάση της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα.

Ποια είναι η δεύτερη φάση;

Ένας Ισραηλινός διπλωμάτης δήλωσε την Πέμπτη στην εφημερίδα Post ότι, ενώ η πρώτη φάση περιλάμβανε την επιστροφή όλων των ομήρων, η δεύτερη φάση στοχεύει γενικά στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και στην προκαταρκτική σύσταση μιας προσωρινής παλαιστινιακής κυβέρνησης.

Η προθεσμία έληξε τη Δευτέρα, όταν τα λείψανα 24 νεκρών ομήρων βρισκόταν ακόμη υπό την επιτήρηση της Χαμάς. Σε απάντηση στην παραβίαση της προθεσμίας από τη Χαμάς, το Ισραήλ περιόρισε τη ροή της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη Δευτέρα, η Χαμάς έχει παραδώσει τις σορούς επτά νεκρών ομήρων και μία σορό που ισχυρίστηκε ότι ήταν όμηρος, αλλά αποκαλύφθηκε από τις IDF ότι ήταν ένας άγνωστος κάτοικος της Γάζας.