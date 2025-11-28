Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία και άλλες κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίσουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



Σύμφωνα με το The Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει τον ειδικό ειρηνευτικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα για να μεταφέρουν την πρόταση απευθείας στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σχέδιο αναγνώρισης εδαφών, που παραβιάζει τη διπλωματική σύμβαση των ΗΠΑ, φαίνεται ότι προχωρά παρά τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών συμμάχων της Ουκρανίας. Η Ρωσία θεωρεί την αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως βασικό σημείο στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ.

Το αρχικό 28-σημείων σχέδιο, που είχε συντάξει ο Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, προέβλεπε «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς, καθώς και των περιοχών Χερσώνα και Ζαπορίζια κατά μήκος της γραμμής επαφής μετά από οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν στη Γενεύη ένα νέο 19-σημείων σχέδιο, λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα, αλλά πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι προσφορές αναγνώρισης παραμένουν στο τραπέζι.

Ο Αντρέι Γιέρμακ, αρχηγός του προσωπικού του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο The Atlantic: «Καμία λογική κυβέρνηση σήμερα δεν θα υπέγραφε να παραχωρήσει έδαφος. Ενώ ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, δεν θα υπογράψουμε παράδοση εδάφους. Το Σύνταγμα το απαγορεύει».

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν έντονα, καθώς έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε συμφωνία που θα νομιμοποιεί την ανακαθορισμένη εδαφική κυριαρχία με τη χρήση βίας. Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν έχουν αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο στην Κριμαία, που προσάρτησε παράνομα η Ρωσία το 2014. Το Κρεμλίνο συνεχίζει να επιδιώκει τον έλεγχο των περιοχών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, αποδεικνύοντας ότι ο Πούτιν δεν εξετάζει την παραχώρηση εδαφών για να τερματιστεί ο σχεδόν τετραετής πόλεμος.