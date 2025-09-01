Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Γερμανίας δήλωσε ότι μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Βαλτική περιοχή θα συμπέσει πιθανότατα με μια προγραμματισμένη ρωσική άσκηση, προειδοποιώντας τη Μόσχα να μην κλιμακώσει την περιφερειακή ένταση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, περίπου 8.000 Γερμανοί στρατιώτες θα συμμετάσχουν στην άσκηση Quadriga 2025, η οποία θα διεξαχθεί στη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία και τη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ, τη Δευτέρα στο Βερολίνο.

Μια τακτική ρωσο-λευκορωσική άσκηση, γνωστή ως Zapad, θα εμπλέξει περίπου 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, απέναντι από τα σύνορα με τη Λιθουανία, και άλλους 30.000 στρατιώτες στο ρωσικό έδαφος.

«Θέλουμε αποτροπή, δεν θέλουμε κλιμάκωση», είπε ο Μπρόιερ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι ασκήσεις των δύο πλευρών θα «αναπόφευκτα» αλληλεπικαλυφθούν.

«Η Μόσχα χρησιμοποιεί επίσης τη Zapad για να σπείρει αβεβαιότητα και, φυσικά, για να μιλήσει με τη σειρά της για κλιμάκωση», προσθέτει.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για την έναρξη της Zapad στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η στρατιωτική άσκηση το 2021 συγκέντρωσε έως και 200.000 στρατιώτες και έλαβε χώρα έξι μήνες πριν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διατάξει την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μπρόιερ είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η φετινή ρωσική άσκηση σχετίζεται με προετοιμασία επίθεσης, αλλά ότι «παραμένουμε σε επιφυλακή» — και ότι οι ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο.

«Η απειλή παραμένει αμετάβλητη, τόσο υβριδική όσο και συμβατική», είπε ο Μπρόιερ. «Ο Πούτιν μας παρακολουθεί, και τα σχέδιά του ξεπερνούν την Ουκρανία. Ως ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτό».

Η αποτροπή παραμένει το καλύτερο σενάριο, είπε ο Γερμανός στρατηγός, αλλά η Γερμανία και οι σύμμαχοί της είναι επίσης προετοιμασμένοι για κλιμάκωση.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν ασκήσεις με 13 ακόμη χώρες για να προσομοιώσουν την άμυνα της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Οι στρατιώτες θα εξασκηθούν στην εκκαθάριση ναρκών και στην προστασία έναντι πολυδιάστατων απειλών. Η άμυνα απέναντι σε drones αποτελεί επίσης βασικό μέρος της άσκησης.