Γερμανός στρατηγός: Δεν αναμένεται ρωσική επίθεση εν μέσω ασκήσεων Zapad στην Ευρώπη

Η Γερμανία δεν αναμένει ρωσικές επιθέσεις σε έδαφος του ΝΑΤΟ υπό την κάλυψη των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν σε δύο εβδομάδες, δήλωσε τη Δευτέρα ο αρχηγός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ.

Οι προγραμματισμένες ασκήσεις «Zapad-2025» (Δύση-2025), που θα διεξαχθούν στη δυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία, έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι γίνονται προετοιμασίες για επίθεση υπό την κάλυψη της άσκησης. Αλλά θα είμαστε σε επιφυλακή, όχι μόνο οι γερμανικές δυνάμεις, αλλά και το ΝΑΤΟ στο σύνολό του», δήλωσε ο Μπρόιερ σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Η Ουκρανία, που ζητεί περαιτέρω δυτική στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπίσει την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, προειδοποίησε τη Λευκορωσία για τις κοινές ασκήσεις Ρωσίας–Λευκορωσίας.

«Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας το 2021–22 πραγματοποιήθηκε υπό την κάλυψη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων «Zapad-2021». Προειδοποιούμε το Μινσκ για απερίσκεπτες προκλήσεις», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο τον Αύγουστο.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, απέρριψε την ιδέα ότι το Μινσκ θα χρησιμοποιούσε τις ασκήσεις για να επιτεθεί στους γείτονές του, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ανοησία».

Οι ασκήσεις Zapad-2025 θα περιλαμβάνουν δοκιμές σχετικές με πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων και τον ρωσικής κατασκευής, μεσαίου βεληνεκούς υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας.

Ο Μπρόιερ τόνισε ότι οι ασκήσεις Zapad θα επικαλύπτονται εν μέρει με τις ασκήσεις Quadriga, που διεξάγει η Γερμανία με 13 άλλες δυτικές χώρες, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 8.000 στρατιώτες, 30 αεροσκάφη, 40 σκάφη στη Βαλτική Θάλασσα και περίπου 1.800 οχήματα.

Οι ασκήσεις Quadriga στοχεύουν στην εκπαίδευση για ανάπτυξη στρατευμάτων και όπλων από θάλασσα, αέρα και έδαφος στη Λιθουανία, ένα μικρό κράτος της Βαλτικής, που βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Η Λιθουανία συνδέεται με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα του ΝΑΤΟ μόνο μέσω ενός στενού διαδρόμου, γνωστού ως χάσμα Σουβάλκι.

«Θέλουμε να αποτρέψουμε κλιμάκωση, δεν θέλουμε κλιμάκωση. Εκπαιδευόμαστε αποκλειστικά για άμυνα… Η Μόσχα χρησιμοποιεί το Zapad για να τροφοδοτήσει την ανασφάλεια, μεταξύ άλλων», δήλωσε ο Μπρόιερ, αναφερόμενος στις ασκήσεις που διεξάγει η Ρωσία κάθε τέσσερα χρόνια.

«Αναμένουμε, από τη ρωσική πλευρά, 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, με άλλους 30.000 να εκπαιδεύονται στη Ρωσία».

Σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία, η Γερμανία θα λειτουργήσει ως χώρος προετοιμασίας και κόμβος logistics, φιλοξενώντας περισσότερα από 100.000 στρατεύματα του ΝΑΤΟ που αναμένεται να διασχίσουν τη χώρα προς την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, ενώ θα προστατεύει βάσεις και λιμάνια όπως το Μπρέμερχαβεν και το Ρόστοκ.

Στη Βαλτική Θάλασσα, οι ασκήσεις Quadriga θα επικεντρωθούν στην περιοχή μεταξύ του γερμανικού λιμένα του Ρόστοκ, που φιλοξενεί και τη ναυτική διοίκηση της χώρας, και του λιθουανικού λιμανιού της Κλαϊπέντα, σύμφωνα με τον αρχηγό του Ναυτικού, Γιαν Κρίστιαν Κάακ.