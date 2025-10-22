Reuters, NBC, CNBC

Σε δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται η Ρωσία, με τη Μόσχα να προσπαθεί πλέον να περισώσει την προοπτική των κατ’ ιδίαν συνομιλιών ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά και την απροσδόκητη αναβολή τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ξεκαθαρίσει πως δεν ήθελε «να έχει μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς κατέστη σαφές ότι η Ρωσία αντιτίθεται στην ιδέα μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία.

«Δεν θέλω να χάνω το χρόνο μου, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ μετά από τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι είχε πει στον Ρούμπιο ότι «η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη θέση της» από τότε που ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και ότι, ενώ η Μόσχα επιθυμούσε μια «διαρκή και βιώσιμη ειρήνη», δεν ενδιαφερόταν για μια «άμεση κατάπαυση του πυρός που δεν θα οδηγήσει σε τίποτα».

Έπειτα από αυτά τα σχόλια, και με τον Τραμπ να φαίνεται να ρίχνει «νερό στο μύλο» μιας νέας συνάντησης με τον Πούτιν, το Κρεμλίνο φάνηκε να μπαίνει σε λειτουργία περιορισμού των ζημιών, επιμένοντας την Τετάρτη ότι οι ημερομηνίες για τη Σύνοδο Κορυφής στη Βουδαπέστη «δεν έχουν καθοριστεί», αλλά ότι οι προετοιμασίες συνεχίζονται.

Ήταν, άλλωστε, χαρακτηριστική η σχετική δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε σχόλια που μεταφράστηκαν από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News: «Η συνάντηση απέχει από το να γίνει ακόμα. Πριν από αυτό, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία. Χρειάζεται χρόνος για αυτό. Δεν υπάρχουν ακόμα νέα. Είναι σαφές ότι όλα αυτά περιβάλλουν πολλές φήμες, κουτσομπολιά και άλλα παρόμοια. Στην πλειονότητά τους, είναι εντελώς αναληθή. Δεν υπάρχουν ακόμα νέα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία έκανε λόγο για «θόρυβο πληροφοριών και ψεύτικων διαρροών» αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν.

«Όλος αυτός ο θόρυβος πληροφοριών, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν έχει τελειώσει ακόμα, συνεχίζεται: ψευδείς διαρροές, αυτοδιορθώσεις, επιβεβαιώσεις, αρνήσεις, υπάρχουν για να παρέχουν για άλλη μια φορά πληροφοριακή υποστήριξη στον Ζελένσκι», δήλωσε η Ζαχάροβα, σε σχόλια που μεταφράστηκαν από το NBC News.

Άνοιγμα της Ουκρανίας στη Σουηδία για αποστολή drones και μαχητικών αεροσκαφών

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρεί να ανοίξει περαιτέρω τη «βεντάλια» των επιχειρηματικών συνεργασιών της χώρας του, στρέφοντας - αυτή τη φορά - την προσοχή του προς τη Σουηδία.

Όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε από κοινού παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τη σουηδική Saab.

Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι η Ουκρανία σκοπεύει να παραλάβει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen το επόμενο έτος.

«Για τον στρατό μας, τα Gripen αποτελούν προτεραιότητα. Πρόκειται για χρήματα, για ελιγμούς», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σουηδό Πρωθυπουργό Ούλφ Κρίστερσον κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λινκόπινγκ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ τι σηματοδοτεί η συμφωνία Κιέβου - Στοκχόλμης για την ενίσχυση της Ουκρανίας με 150 μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Επίδειξη ισχύος από Πούτιν: Μεγάλη πυρηνική άσκηση 24 ώρες μετά το πάγωμα της συνάντησης με Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε σήμερα μια άσκηση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να ελέγξει την ετοιμότητά τους και τη δομή της στρατιωτικής διοίκησης.

Η άσκηση ετοιμότητας περιελάμβανε την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εδάφους "Yars" από κοσμοδρόμιο, την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου "Sineva" από πυρηνικό υποβρύχιο στη Θάλασσα του Μπάρεντς και την εκτόξευση πυραύλων κρουζ με πυρηνική ισχύ από στρατηγικά βομβαρδιστικά.

WATCH: Russia launched a Yars intercontinental ballistic missile toward a test range in Kamchatka during today’s nuclear forces exercise. pic.twitter.com/LQWKQjdhvS — Clash Report (@clashreport) October 22, 2025

Η Ρωσία πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις των πυρηνικών της δυνάμεων για να τις δοκιμάσει και να υπενθυμίσει στους αντιπάλους της ότι κατέχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Βαλέρι Γερασίμοφ, να ενημερώνει τον Πούτιν για τις ασκήσεις.

🚨🇷🇺Strategic nuclear forces complete training under Putin’s leadership: Kremlin pic.twitter.com/oj9rfBTXjq — Sputnik India (@Sputnik_India) October 22, 2025

«Η άσκηση δοκίμασε το επίπεδο ετοιμότητας της στρατιωτικής διοίκησης και τις πρακτικές δεξιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού στην οργάνωση του ελέγχου των υφισταμένων δυνάμεων», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του. «Όλες οι δραστηριότητες της άσκησης ολοκληρώθηκαν».

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τις δικές του ετήσιες πυρηνικές ασκήσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με μαχητικά αεροσκάφη F-35A και βομβαρδιστικά B-52 μεταξύ περίπου 60 αεροσκαφών από 13 χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση Steadfast Noon, η οποία διοργανώνεται από το Βέλγιο και την Ολλανδία.

