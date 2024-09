Ταϊβάν: Οι βόμβες που πυροδοτήθηκαν στον Λίβανο δεν κατασκευάστηκαν στο νησί

Διαψεύδει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Ταϊβαν ότι τα εξαρτήματα των τηλεειδοποιητών που εξερράγησαν την Τρίτη στον Λίβανο και προκάλεσαν το θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό σχεδόν 3.000, κατασκευάστηκαν στο νησί.

«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν έχουν παραχθεί στην Ταϊβάν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ταϊβάν, JW Kuo, από τα κεντρικά γραφεία του κοινοβουλίου.



Ο αξιωματούχος εξήγησε ότι, «σύμφωνα με τις έρευνες που διενήργησε το υπουργείο, τα εξαρτήματα των εν λόγω τηλεειδοποιητών είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα και μπαταρίες χαμηλού επιπέδου που δεν μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις» και υπενθύμισε ότι η υπόθεση διερευνάται αυτή τη στιγμή από τη Δικαιοσύνη.

Η ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995, ειδικεύεται στην κατασκευή τηλεειδοποιητών, πομπών και συσκευών ελέγχου τηλεμετρίας και εδρεύει στη βόρεια πόλη της Νέας Ταϊπέι, ήρθε στη διεθνή σκηνή αφού το λογότυπό της εμφανίστηκε σε πολλά από τα beepers που εξερράγησαν την Τρίτη το απόγευμα στον Λίβανο.

Don't buy the Taiwanese Gold Apollo AR-924 pager. It might explode.. #Hezbollah pic.twitter.com/L0G0WuDd1z