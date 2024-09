Απειλεί με πόλεμο ο Νασράλα για τις επιθέσεις στο Λίβανο - Απαντάμε σε χτυπήματα δεκαετιών, λέει το Ισραήλ

Έκρυθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα κύματα μαζικών εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας μελών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, με το Ισραήλ να προχωρά την Πέμπτη σε επιδρομές σε στόχους της προσκείμενης στο Ιράν τρομοκρατικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια ομιλία και κατηγορεί το Ισραήλ για τις εκρήξεις οι οποίες, όπως τονίζει, αποτελούν «κήρυξη πολέμου».

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το BBC, όσο μιλούσε ο Χασάν Νασράλα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας πραγματοποιούσαν νέες αεροπορικές επιδρομές σε στόχους της οργάνωσης στο Λίβανο.

Προειδοποιητικές σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Βορρά, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι φέρνει «ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ» με στόχο την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους και «να επιτευχθούν οι πολεμικοί στόχοι».

⭕️The IDF is currently striking Hezbollah targets in Lebanon to degrade Hezbollah’s terrorist capabilities and infrastructure.



For decades, Hezbollah has weaponized civilian homes, dug tunnels beneath them and used civilians as human shields—having turned southern Lebanon into…