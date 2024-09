«Τύμπανα πολέμου» στο Λίβανο: Δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ χτυπά το Ισραήλ - Απειλές από Ιράν

Ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική σύγκρουση φαίνεται να βρίσκονται Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά το διήμερο εκρήξεων στο Λίβανο με στόχο τις συσκευές επικοινωνίας της τρομοκρατικής οργάνωσης αλλά και της μετατόπισης του «κέντρου βάρους» των πολεμικών στόχων του Ισραήλ στο Βορρά και εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές πλήττοντας δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά. «Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ - δορυφόρος του Ιράν στο Λίβανο και υποστηρικτής της Χαμάς - βρίσκονται σε σύγκρουση εδώ και δεκαετίες, αλλά οι δύο χώρες έχουν αυξήσει τις διασυνοριακές επιθέσεις από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας στο Λίβανο, όπου σημειώθηκαν δύο κύματα μαζικών εκρήξεων σε ασύρματες συσκευές που έφεραν μέλη της Χεζμπολάχ, έχουν οξύνει την υποβόσκουσα ένταση που επικρατεί στα σύνορα και φέρνουν στην επιφάνεια φόβους για έναν νέο πόλεμο, για πρώτη φορά μετά το 2006.

Ο Γκαλάντ δήλωσε την Τετάρτη ότι ξεκινά μια «νέα φάση» πολέμου και ότι «το κέντρο βάρους μετακινείται βόρεια», αναφερόμενος στα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο ενώ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απείλησε σήμερα ότι οι επιθέσεις «ξεπέρασαν όλες τις κόκκινες γραμμές» και άφησε να εννοηθεί ότι θα προβεί σε πιθανά αντίποινα, κάνοντας λόγο για «κήρυξη πολέμου».

Η Χεζμπολάχ μετά βεβαιότητος «αισθάνεται ευάλωτη και, συνάμα, ταπεινωμένη, νιώθοντας την ανάγκη να απαντήσει... είτε οι συνέπειες αυτής της απάντησης θα οδηγήσουν, είτε όχι σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο - γεγονός το οποίο, ακόμη, μοιάζει αβέβαιο», αναφέρει ο ανταποκριτής του CNN, Τζέρεμι Ντάιμοντ.

Το Ισραήλ προχώρησε την Πέμπτη σε επιδρομές σε στόχους της προσκείμενης στο Ιράν τρομοκρατικής οργάνωσης την ίδια ώρα που ο Χασάν Νασράλα πραγματοποιούσε την πρώτη του δημόσια ομιλία, με ξένους ανταποκριτές να μεταδίδουν από τη Βηρυτό ότι ισραηλινά μαχητικά πετούσαν πάνω από τον ουρανό της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το BBC, όσο μιλούσε ο Νασράλα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας πραγματοποιούσαν νέες αεροπορικές επιδρομές σε στόχους της οργάνωσης στο Λίβανο.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Πέμπτη. Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε 30 εκτοξευτές και «τοποθεσίες τρομοκρατικής υποδομής» που περιείχαν περισσότερα από 100 βαρέλια εκτοξευτών.

With the direction of IDF intelligence, the IAF struck approximately 30 Hezbollah launchers and terrorist infrastructure sites, containing approximately 150 launcher barrels that were ready to fire projectiles toward Israeli territory. Additionally, the IDF struck Hezbollah… https://t.co/uqezvGXdZh

