Reuters, CNN

Μία μέρα μετά τις μαζικές εκρήξεις βομβητών μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, εξερράγησαν ασύρματοι που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της οργάνωσης. Σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν εκατοντάδες τραυματίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε κηδεία. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου κάνει λόγο για εννέα νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι «πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι)». Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι πολλοί από τους τραυματίες τραυματίστηκαν στο στομάχι και στα χέρια.

Ειδικότερα, το Reuters έκανε λόγο για δύο εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού το απόγευμα της Τετάρτης. Το CNN μεταδίδει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν 15 έως 20 εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλες 15 έως 20 εκρήξεις στο νότιο Λίβανο.

Οι ασύρματοι πομποδεκτές εξερράγησαν την ίδια ώρα στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς γινόταν η κηδεία τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα από την έκρηξη βομβητών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην προσκείμενη στο Ιράν οργάνωση και διασώστες.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν εκρήξεις στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά). Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπτε τις κηδείες των τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του γιου ενός βουλευτή της Χεζμπολάχ.

Όπως μετέδωσαν αρχικά δημοσιογράφοι του Reuters, συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξερράγησαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης στα νότια της χώρας και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού. Εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, αναφέρει πηγή στο πρακτορείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ασύρματους πομποδέκτες, πληροφορία που επιβεβαίωσε πηγή ασφαλείας στο CNN. Τα γουόκι-τόκι είναι λιγότερο διαδεδομένα από τους βομβητές που ανατινάχτηκαν την Τρίτη, καθώς είχαν διανεμηθεί μόνο σε υπευθύνους διαχείρισης πλήθους (κηδείες και πορείες) δήλωσε πηγή ασφαλείας στο CNN.

Τουλάχιστον μία από τις εκρήξεις που ακούστηκαν έγινε κοντά σε σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία για τους νεκρούς της Τρίτης, όταν χιλιάδες βομβητές που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ ανατινάχτηκαν σε όλη τη χώρα.

Δημοσιογράφοι του Reuters δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο περιορισμένης έντασης εκρήξεις σήμερα σε διαφορετικά σημεία των προαστίων της Βηρυτού. Δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτήν τη φορά δεν πρόκειται για βομβητές (pagers) αλλά για ασυρμάτους (γουόκι-τόκι).

